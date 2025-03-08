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        Bursa'da kadınlar ve çocuklar pembe kağıt uçak uçurdu

        Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar ve çocuklar yaptıkları pembe renkli kağıt uçakları uçurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 08.03.2025 - 18:27
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        Bursa'da kadınlar ve çocuklar pembe kağıt uçak uçurdu
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        Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar ve çocuklar yaptıkları pembe renkli kağıt uçakları uçurdu.

        Dünya Havacı Kadınlar Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi tarafından Yunuseli Havalimanı'nda kadınlara ve çocuklara çeşitli hava araçları ve havacılık meslekleri tanıtıldı.

        Etkinlik kapsamında "Gökyüzünü pembeye boyayalım" sloganıyla kadınlar ve çocuklar pembe kağıttan yaptıkları uçakları uçurdu.

        Türk Hava Kurumu Bursa Şube Başkanı ve Gyrocopter pilotu Hatice Nur Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem pembe uçakları uçurduklarını hem de hava araçlarını tanıttıklarını söyledi.

        Kağıt uçakların üzerine Bursa'da doğumlu Sabiha Gökçen'in resimlerini koyduklarını aktaran Gündoğdu, "Herkes kağıt uçaklarını yaptı ve pembe uçağımızın önünde bu kağıt uçakları 'Gökyüzünü pembeye boyayalım' sloganıyla uçurduk. Bence keyifli bir gün oldu. Bugün hem çocuklar hem kadınlar gerçekten eğlendik." dedi.

        Bursa ve Yunuseli Havalimanı'nın daha aktif olmasını temenni ettiklerini ifade eden Gündoğdu, "Pembe uçağımızla gönül isterdi ki vatandaşları uçuralım. Bu konuda yetkililerin bizleri desteklemeleri çok çok önemli. İnşallah bundan sonraki etkinliklerimizde kız ve erkek çocukların hepsini bir arada görmek ve onlara da uçuş yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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