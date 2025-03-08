Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Murat A. (64) idaresindeki 43 YB 206 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi ilçesi Gemiç Mahallesi kavşağında Yasin E'nin (32) kullandığı 16 AYZ 653 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Murat A. ile otomobilde bulunan sürücü Yasin E. ve eşi Cennet E. (32) ile çocukları İlknur E. (9) ve Erim E. (5) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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