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        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:29 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:29
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        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Murat A. (64) idaresindeki 43 YB 206 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi ilçesi Gemiç Mahallesi kavşağında Yasin E'nin (32) kullandığı 16 AYZ 653 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Murat A. ile otomobilde bulunan sürücü Yasin E. ve eşi Cennet E. (32) ile çocukları İlknur E. (9) ve Erim E. (5) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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