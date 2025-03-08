Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Murat A. ile otomobilde bulunan sürücü Yasin E. ve eşi Cennet E. (32) ile çocukları İlknur E. (9) ve Erim E. (5) yaralandı.

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