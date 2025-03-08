Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Emin Moğulkoç, Musa Kazım Nizam, Mesut Öztürk
Bursaspor Yörsan: Brown 24, De Julius 21, Grantham 18, Sarper David Mutaf 5, Gavrilovic 10, Ömer Utku Al 5, Michineau 15, Mehmet Atalan, Berkay Candan
TOFAŞ: Reed 22, Perez 11, Yiğitcan Saybir 18, O'Brien 8, Bankston 8, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 6, Berk Demir 5, Gauzin 6, Pasecniks 9
1. Periyot: 20-28
Devre: 49-48
3. Periyot: 72-74
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.