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        Bursa'da uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 90 bin lira ceza

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 02:12 Güncelleme: 09.03.2025 - 02:12
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        Bursa'da uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 90 bin lira ceza
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı.

        Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda trafik uygulaması yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 BCC 152 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz sürücü Ömer K'nin 3,5 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan sürücüye, "dur ihtarına uymamak", "kırmızı ışıkta geçmek", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından toplam 90 bin lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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