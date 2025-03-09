Bursa'da uygulama noktasından kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 90 bin lira ceza

Gözaltına alınan sürücüye, "dur ihtarına uymamak", "kırmızı ışıkta geçmek", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından toplam 90 bin lira para cezası uygulandı.

Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz sürücü Ömer K'nin 3,5 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama noktasından kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 90 bin lira para cezası uygulandı.

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