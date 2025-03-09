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        Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu

        Türkiye otomotiv endüstrisi şubat ayında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:24
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        Türkiye otomotiv endüstrisinin şubat ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu
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        Türkiye otomotiv endüstrisi şubat ayında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yaptı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün geçen ay yaptığı ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 4,7 düşüş yaşadı.

        Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 14,3 pay alan otomotiv sektöründe en fazla dış satım, 1 milyar 224 milyon dolar dolarlık ihracatla "tedarik endüstrisi" grubunda gerçekleşti.

        Geçen yılın aynı ayına kıyasla şubatta binek otomobiller ihracatı yüzde 0,6 azalarak 920 milyon dolara, otobüs-minibüs-midibüs dış satımı yüzde 9,5 azalışla artışla 211 milyon dolara geriledi.

        Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 480 milyon dolar, çekici ihracatı ise 116 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satım geçen senenin şubat ayına göre yüzde 7 azaldı. Önemli pazarlardan Romanya'ya yüzde 23, İspanya'ya yüzde 41, Çekya'ya yüzde 27'lik ihracat artışları dikkati çekti.

        Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya dış satım geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyretti. Önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 68, Slovenya'ya yüzde 90, Portekiz'e yüzde 251 ihracat artışı görüldü.

        Üç haneli ihracat artışının yaşandığı eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunda Almanya'ya yüzde 120, İspanya'ya ise yüzde 198 ihracat artışı yaşandı.

        Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Birleşik Krallık'a yüzde 63, Polonya ve Sırbistan'a üç haneli artışlar kaydedildi.

        Otomotivde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 7 artışla 470 milyon dolarlık ürün gönderildi. Fransa'ya ihracat yüzde 5 düşüşle 316 milyon dolar, Birleşik Krallık'a ihracat ise yüzde 17 azalışla 299 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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