Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)
Aras Kargo: Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Preyy, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş, Elisa Tuana Köse)
Setler: 24-26, 17-25, 25-19, 25-12, 5-15
Süre: 123 dakika
BURSA
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