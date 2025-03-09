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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:54
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Erol Akbulut, Yasin Çalışkan

        Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)

        Aras Kargo: Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Preyy, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş, Elisa Tuana Köse)

        Setler: 24-26, 17-25, 25-19, 25-12, 5-15

        Süre: 123 dakika

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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