Bursa AFSİAD ailesi iftarda buluştu

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (AFSİAD) üyeleri, iftar programında buluştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Evi'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, derneğin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.

Bursa AFSİAD ailesinin gücünü birlik ve beraberlikten aldığını belirten Duran, "Kısa zamanda Türkiye genelindeki AFSİAD’ların desteğiyle bir federasyon kurulacak. Bunun müjdesini vereyim. Böylece sanayici ve iş insanları arasındaki dayanışmayı daha güçlü hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Duran, ramazan ayının toplumsal birlikteliğe katkısına değinerek, "Bu mübarek ay, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sergilememize vesile oluyor. Bugün burada aynı sofrayı paylaşarak bu ruhu hep birlikte yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bursa AFSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Abdullah Bayrak da katılımcıların ramazan ayını kutlayarak, iftar davetinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İftara yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve aileleri katılım sağladı.