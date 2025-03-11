Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bebeğine anne sütü götüren polis memurunun ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu bulundu

        ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da hastanede yatan 4 günlük bebeğine anne sütü götürürken 18 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa, 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebeğine anne sütü götüren polis memurunun ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu bulundu
        ABONE OL

        ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da hastanede yatan 4 günlük bebeğine anne sütü götürürken 18 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa, 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli 29 yaşındaki Bilal Keskin'in, kentteki hastanede tedavi gören 4 günlük bebeğine otomobiliyle anne sütü götürürken başka bir aracın çarpması sonucu aydınlatma direğine vurduktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

        Bursa 42. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Nazif S'nin 16 Y 3897 plakalı araçla, dört şeritli yolun sol şeridinden kontrolsüz şekilde en sağ şeride geçiş yaptığı, bu esnada sağ şerit üzerinde ilerleyen Bilal Keskin'in idaresindeki 16 HR 993 plakalı araca sol ön kısmından çarptığı belirtildi.

        Keskin'in aracının kontrolden çıkıp savrularak yolun sağında bulunan yaya kaldırımı üzerindeki betonarme aydınlatma direğine çarptığı ve polis memurunun hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre kazada Nazif S'nin asli kusurlu olduğu, polis memuru Bilal Keskin'in ise kusurunun bulunmadığı tespiti yer aldı.

        Sanık Nazif S'nin, kazada hayatını kaybeden Bilal Keskin'e yönelik "taksirle öldürme" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Davanın görülmesine nisanda başlanacak.

        Bilal Keskin, 18 Ocak'ta Osmangazi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Keskin'in cenazesi, 19 Ocak'ta memleketi Giresun'da toprağa verilmişti. Bilal Keskin'in kullandığı otomobile çarparak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Nazif S. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        ABD borsalarında resesyon paniği
        ABD borsalarında resesyon paniği
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız