Bebeğine anne sütü götüren polis memurunun ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu bulundu

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da hastanede yatan 4 günlük bebeğine anne sütü götürürken 18 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa, 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli 29 yaşındaki Bilal Keskin'in, kentteki hastanede tedavi gören 4 günlük bebeğine otomobiliyle anne sütü götürürken başka bir aracın çarpması sonucu aydınlatma direğine vurduktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bursa 42. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Nazif S'nin 16 Y 3897 plakalı araçla, dört şeritli yolun sol şeridinden kontrolsüz şekilde en sağ şeride geçiş yaptığı, bu esnada sağ şerit üzerinde ilerleyen Bilal Keskin'in idaresindeki 16 HR 993 plakalı araca sol ön kısmından çarptığı belirtildi.

Keskin'in aracının kontrolden çıkıp savrularak yolun sağında bulunan yaya kaldırımı üzerindeki betonarme aydınlatma direğine çarptığı ve polis memurunun hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre kazada Nazif S'nin asli kusurlu olduğu, polis memuru Bilal Keskin'in ise kusurunun bulunmadığı tespiti yer aldı.

Sanık Nazif S'nin, kazada hayatını kaybeden Bilal Keskin'e yönelik "taksirle öldürme" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın görülmesine nisanda başlanacak.

Bilal Keskin, 18 Ocak'ta Osmangazi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Keskin'in cenazesi, 19 Ocak'ta memleketi Giresun'da toprağa verilmişti. Bilal Keskin'in kullandığı otomobile çarparak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Nazif S. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.