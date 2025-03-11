Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalar yürüttü.
Düzenlenen operasyonlarda "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ile "kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö, yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.