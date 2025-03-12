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        Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:12 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:14
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        Bursa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Esra Ü. (38) yönetimindeki 16 ASF 913 plakalı hafif ticari araç, Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokağı ile Şehit Er Yılmaz Güneş Sokağı'nın kesiştiği kavşakta Nihat G. (51) idaresindeki 16 SN 233 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Nihat G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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