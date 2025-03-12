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        Bursa'da fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü

        Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki krom fabrikasında makinenin içine düşen mühendis hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:10
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        Bursa'da fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki krom fabrikasında makinenin içine düşen mühendis hayatını kaybetti.

        Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş (33), kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerde Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Baş'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Çağrı Baş'ın eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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