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        Bursa'da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lise öğrencisi silahla bacağından vuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:27 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:27
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        Bursa'da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lise öğrencisi silahla bacağından vuruldu.

        Yeniceabat Mahallesi'ndeki okulundan çıkan Yakup A. (18) ile daha önceden aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine isimleri henüz öğrenilemeyen 2 şüpheli, yanlarında bulunan tabanca ve tüfekle ateş etti.

        Saldırıda bacağından yaralanan Yakup A, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen, tanıkların ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise 2 şüphelinin olayın ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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