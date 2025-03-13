"Seçim kazandıran Türk" lakaplı parfüm üreticisi 30 ülkeye ihracat yapıyor

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da parfüm üreticisi Taner Kılıç, yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyor.

Romanya'da 2009'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Traian Basescu'nun kampanyası için 50 bin adet kalem parfüm hazırlayan ve "Seçim kazandıran Türk" lakabıyla haberlere konu olan parfüm üreticisi Taner Kılıç, yaklaşık 35 yıldır parfüm sektöründe çalışıyor.

Çalıştığı firmaya önce ortak olan, ardından da firmayı satın alan Kılıç, ürettiği yaklaşık 220 çeşitteki kokuyla 30 civarında ülkeye ihracat yapıyor.

Taner Kılıç, AA muhabirine, sektörde pazarlamacı olarak başladığı çalışma hayatını firma sahibi olarak sürdürdüğünü söyledi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te de bir kozmetik firması kurduğunu dile getiren Kılıç, turizm şirketleri için de koku ürettiğini, bunların da yurt dışına gönderildiğini belirtti.

- Parfüm gönderdikleri ülkeler arasında ABD de bulunuyor

Kılıç, ürünlerini sattığı ülkelerde bilinen bir marka olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan, Romanya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, ABD, Bulgaristan, Gana ve Kuveyt'e 15 yıldan beri mal gönderiyoruz. İtalya'ya bile mal gönderdik. Romanya'da Basescu, benim seçim çalışması için yaptığım kalem parfüm kadar oy farkıyla kazandığı için lakabım 'Seçim kazandıran Türk' oldu. Biz de bundan çok mutlu olduk."

Aylık 50 bin şişe civarında parfümü yurt dışına gönderen Kılıç, ihracat ağını daha da genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, "Biz 15 yıldan beri yaklaşık 30 ülkeye mal satıyoruz. Bazı ülkelerde çok bilinen bir markayız. Tanıştığımız müşteriler bizi bırakmıyor, biz de onları bırakmıyoruz, kaliteyi de bozmuyoruz. Koku bizde çok, 220'ye yakın koku üretiyoruz." diye konuştu.