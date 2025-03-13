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        Bursa'da "Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler" sergisi açıldı

        Bursa'da Yıldırım Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler" sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:38
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        Bursa'da "Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler" sergisi açıldı
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        Bursa'da Yıldırım Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler" sergisi ziyarete açıldı.

        Barış Manço Kültür Merkezi Erguvan Salonu'ndaki sergide, geçmişten bugüne Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetler yer alıyor.

        Türkiye'nin önde gelen mukaddes emanet koleksiyoncularından Erol Güzel'in özel koleksiyonuna ait eserler, 20 Mart'a kadar 14.00-22.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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