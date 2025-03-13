Bursa'da temizlediği tabancanın ateş almasıyla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde temizlediği tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde temizlediği tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Arabayatağı Mahallesi 2. Kalfa Sokak'taki evinde tabancayı temizleyen Feyza Naz A. (20), iddiaya göre tabancanın ateş alması sonucu çenesinin altından yaralandı.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Feyza Naz A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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