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        Bursa'da "Bir Adam Yaratmak" oyunu sahnelendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında "Bir Adam Yaratmak" isimli oyunu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 01:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 01:28
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        Bursa'da "Bir Adam Yaratmak" oyunu sahnelendi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında "Bir Adam Yaratmak" isimli oyunu sahneledi.

        Teyyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Necip Fazıl Kısakürek'in 1937 yılında yazdığı üç perdelik oyuna Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Günay Yunus Güney'in yönettiği, Aykan Yılmaz, Nihal Türksever Erten, Yüksel Hakverdi ve Uğur Serener'in sahne aldığı oyunun sonunda, Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncu ekibi, uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri

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