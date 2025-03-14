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        Bursa'da bir kişi silahla yaralandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, silahla bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 09:14 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:14
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        Bursa'da bir kişi silahla yaralandı
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, silahla bacağından yaralandı.

        S.A. ve B.K, aralarında husumet bulunan Berat Ö'yü (28) telefonla arayıp Akçağlayan Mahallesi'ndeki ormanlık alana çağırdı.

        Buluşma yerine gelen Berat Ö. ile S.A. ve B.K. arasında tartışma çıktı. S.A, bir süre sonra yanında bulunan tabanca ile Berat Ö'yü bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı.

        Berat Ö, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Berat Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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