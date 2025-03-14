Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bölgeye sevk edilen 45 personel ile 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Kırsal Söğütalan Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.