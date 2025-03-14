Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Kırsal Söğütalan Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.
Bölgeye sevk edilen 45 personel ile 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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