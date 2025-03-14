Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kırsal Söğütalan Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

        Bölgeye sevk edilen 45 personel ile 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Makas atarken kaza yapıp kaçtı; o anlar kamerada
        Makas atarken kaza yapıp kaçtı; o anlar kamerada
        Duruşma salonunda öldürülen baba-oğlu kavgada darbeden 2 müşteki sanığa cez...
        Duruşma salonunda öldürülen baba-oğlu kavgada darbeden 2 müşteki sanığa cez...
        Bursa'nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor
        Bursa'nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor
        21 doktorun kurduğu 'A-Ritmik' grubu, Tıp Bayramı için sahne aldı
        21 doktorun kurduğu 'A-Ritmik' grubu, Tıp Bayramı için sahne aldı
        'İyilik tezgahı' ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar
        'İyilik tezgahı' ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar
        Bursa'da bir kişi silahla yaralandı
        Bursa'da bir kişi silahla yaralandı