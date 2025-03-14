Bursa'da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Alevler, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangına ilk olarak işletmenin hemen yakınındaki bir fabrikanın itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Gemiç Mahallesi yakınında Aynur S'ye ait gül serasının paketleme bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gül serasında çıkan yangın büyük hasara neden oldu.

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