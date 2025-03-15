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        Bursa'da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını benzin döküp, yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:31
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        Bursa'da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını benzin döküp, yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Nalbantoğlu Mahallesi'nde B.O, birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı V.H. ile sokakta tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.O, yanındaki bidonda bulunan benzini üzerine döktüğü kadını çakmakla yakmak istedi.

        Bu sırada araya giren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yakalanan şüpheli B.O'nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        V.H. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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