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        Türk Metal Sendikası Başkanı Altundağ, Bursa'da konuştu:

        Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, eylül ayıyla birlikte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi için kolları sıvayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:21
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        Türk Metal Sendikası Başkanı Altundağ, Bursa'da konuştu:
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        Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, eylül ayıyla birlikte Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi için kolları sıvayacaklarını söyledi.

        Altundağ, Bursa'da bir davet salonunda düzenlenen Türk Metal Sendikası Bursa Emek Şubesi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, verdikleri hak mücadelesinde Oyak-Renault'un en güçlü kaleleri olduğunu kaydetti.

        Türk Metal ile Oyak-Renault'un etle tırnak gibi ayrılmaz bütün olduğunu ifade eden Altundağ, şöyle konuştu:

        "Bu güzide iş yerinde 1986 yılından bu yana Türk Metal var, biz varız. Dile kolay 39 yıldan bu yana Türk Metal'in şanlı bayrağı burada dalgalanıyor. Bu da büyük başarıdır, büyük rekordur. Tam 39 yıldır Oyak-Renault ülkemizin en parlak işletmelerinden biri olsun diye elimizi taşın altına koymuşuz. Kalitede, verimlilikte öncü, yeni projelerde en güçlü aday olarak devam etsin diye gece gündüz çalışmışız. Bugüne kadar elde edilen başarıya tüm Oyak-Renault çalışanları ortaktır. Oyak-Renault işçileri de hak mücadelemizin, ekmek mücadelemizin en güçlü neferleridir."

        - "Üye sayımız 293 bin 829 oldu"

        Uysal Altundağ, sendikanın emekçinin yuvası ve kalesi olduğunun altını çizdi.

        Sendikalarının her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Altundağ, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan ocak ayı istatistiklerine göre üye sayımız 293 bin 829 oldu. Yani sendikamız ocak 2024 istatistiklerine göre 282 bin 715 olan üye sayısını, son 1 yılda 11 bin 114 kişi artırdı. Son bir yılda, yani benim genel başkanlık dönemimde 44 yeni iş yerinde örgütlendik. Bunların 15'inde toplu sözleşme imzaladık. Diğerlerinde de sürece devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

        Altundağ, 2025 itibarıyla sendika olarak zorlu sürece girdiklerine değinerek, şunları söyledi:

        "Eylül ayıyla birlikte ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarını kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için kolları sıvayacağız. Yine zorlu sözleşme maratonuna gireceğiz. İşimiz kolay değil ama şunu aklınızdan çıkarmayın; biz bu sektörde Türkiye'nin en iyi sözleşmelerine imza atmış sendikayız. Bu mücadeledeki en büyük referansımız, bugüne kadar imzaladığımız, rekorlar kıran, herkese parmak ısırtan, günlerce konuşulan sözleşmelerimizdir."

        Konuşmanın ardından yapılan genel kurula tek aday olarak giren Zafer Bozok, Türk Metal Sendikası Emek Şubesi Başkanı oldu.

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