Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Emir Kutay Erden, Abreu, Mustafa Altay Demirci)
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Hamza Yiğit Aslan)
Setler: 14-25, 20-25, 18-25
Süre: 69 dakika (19, 25, 25)
BURSA
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