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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 17:40 Güncelleme: 15.03.2025 - 17:40
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Emre Berat Fırat (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Emir Kutay Erden, Abreu, Mustafa Altay Demirci)

        Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Lagumdzija, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, Hamza Yiğit Aslan)

        Setler: 14-25, 20-25, 18-25

        Süre: 69 dakika (19, 25, 25)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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