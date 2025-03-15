GÜNCELLEME - Bursa'da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir süre birlikte yaşadığı kadını sokakta benzin döküp yakmaya çalıştığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nalbantoğlu Mahallesi'nde B.O, birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı V.H. ile sokakta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.O, yanındaki bidonda bulunan benzini üzerine döktüğü kadını çakmakla yakmak istedi.

Bu sırada araya giren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakalanan şüpheli B.O, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, B.O'nun "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucuna ilişkin bilgi verileceği kaydedildi.