Bursa'daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Aramalarda 13 tarihi eser niteliğinde obje, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 6 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 350 lira ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arama yapılan evde, 13 parça tarihi obje ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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