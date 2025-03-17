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        Bursa'daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arama yapılan evde, 13 parça tarihi obje ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:11
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        Bursa'daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arama yapılan evde, 13 parça tarihi obje ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, A.E'nin evinde ruhsatsız silah ve tarihi eser bulundurduğu yönünde ihbar aldı.

        İhbarı değerlendiren ekipler, A.E'ye ait Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki evde savcılık kararıyla arama yaptı.

        Aramalarda 13 tarihi eser niteliğinde obje, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 6 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 350 lira ele geçirildi.

        Çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan A.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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