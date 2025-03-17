Bursa'daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arama yapılan evde, 13 parça tarihi obje ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arama yapılan evde, 13 parça tarihi obje ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, A.E'nin evinde ruhsatsız silah ve tarihi eser bulundurduğu yönünde ihbar aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler, A.E'ye ait Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki evde savcılık kararıyla arama yaptı.
Aramalarda 13 tarihi eser niteliğinde obje, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 6 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 350 lira ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan 13 kaydı bulunan A.E. gözaltına alındı.
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