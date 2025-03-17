Omuz ağrısının tedavi edilmezse kalıcı hasara yol açabildiği bildirildi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, özellikle masa başında çalışanların, ağır yük taşıyanların ve sporcuların sıklıkla karşılaştığı omuz ağrısı problemine zamanında müdahale edilmezse kronikleşerek kalıcı hasara yol açabileceğini bildirdi.

Özgür Oktay Nar, yaptığı yazılı açıklamada, omuz ağrısında en sık karşılaşılan nedenin kas ve tendon problemleri olduğunu aktardı.

Omuz ağrısının birçok sebebi olabileceğini belirten Nar, "Omzun en hassas yapılarından biri olan 'rotator manşet kasları' (omuz hareketlerini sağlayan kas grubu), özellikle tekrarlayan hareketler sonucu yıpranarak yırtılmalara yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

Nar, ileri yaş grubundaki hastalarda ise eklem kireçlenmesinin en sık karşılaşılan nedenlerden biri olduğunu ve zamanla omuz ekleminde meydana gelen aşınmaların, ağrı ve sertlikle kendini gösterebileceğini vurgulayan Nar, şunları kaydetti:

"Hafif ve orta şiddetteki vakalarda omuzu zorlamaktan kaçınmak, fizik tedavi uygulamalarıyla kasları güçlendirmek faydalı olabilir. Ayrıca, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID) ile ağrıyı azaltmak ve iltihabı kontrol altına almak mümkündür. Daha ileri seviyedeki rahatsızlıklarda PRP veya kortizon enjeksiyonları gibi yöntemler tercih edilirken, tendon yırtıkları veya ileri düzey eklem kireçlenmelerinde cerrahi müdahale gerekebilir."

Omuz ağrısının uzun süre devam etmesi, gece uykularını bölmesi veya günlük aktiviteleri kısıtlaması durumunda mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini ifade eden Nar, erken tanı ve doğru tedaviyle omuz ağrılarının büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini vurguladı.