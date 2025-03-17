Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Omuz ağrısının tedavi edilmezse kalıcı hasara yol açabildiği bildirildi

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, özellikle masa başında çalışanların, ağır yük taşıyanların ve sporcuların sıklıkla karşılaştığı omuz ağrısı problemine zamanında müdahale edilmezse kronikleşerek kalıcı hasara yol açabileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Omuz ağrısının tedavi edilmezse kalıcı hasara yol açabildiği bildirildi
        ABONE OL

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, özellikle masa başında çalışanların, ağır yük taşıyanların ve sporcuların sıklıkla karşılaştığı omuz ağrısı problemine zamanında müdahale edilmezse kronikleşerek kalıcı hasara yol açabileceğini bildirdi.

        Özgür Oktay Nar, yaptığı yazılı açıklamada, omuz ağrısında en sık karşılaşılan nedenin kas ve tendon problemleri olduğunu aktardı.

        Omuz ağrısının birçok sebebi olabileceğini belirten Nar, "Omzun en hassas yapılarından biri olan 'rotator manşet kasları' (omuz hareketlerini sağlayan kas grubu), özellikle tekrarlayan hareketler sonucu yıpranarak yırtılmalara yol açabiliyor." ifadelerini kullandı.

        Nar, ileri yaş grubundaki hastalarda ise eklem kireçlenmesinin en sık karşılaşılan nedenlerden biri olduğunu ve zamanla omuz ekleminde meydana gelen aşınmaların, ağrı ve sertlikle kendini gösterebileceğini vurgulayan Nar, şunları kaydetti:

        "Hafif ve orta şiddetteki vakalarda omuzu zorlamaktan kaçınmak, fizik tedavi uygulamalarıyla kasları güçlendirmek faydalı olabilir. Ayrıca, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID) ile ağrıyı azaltmak ve iltihabı kontrol altına almak mümkündür. Daha ileri seviyedeki rahatsızlıklarda PRP veya kortizon enjeksiyonları gibi yöntemler tercih edilirken, tendon yırtıkları veya ileri düzey eklem kireçlenmelerinde cerrahi müdahale gerekebilir."

        Omuz ağrısının uzun süre devam etmesi, gece uykularını bölmesi veya günlük aktiviteleri kısıtlaması durumunda mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini ifade eden Nar, erken tanı ve doğru tedaviyle omuz ağrılarının büyük ölçüde kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Osmanlı Dönemi tasavvuf aliminin türbesi, 5 katlı binanın altında
        Osmanlı Dönemi tasavvuf aliminin türbesi, 5 katlı binanın altında
        Türkiye'nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası
        Türkiye'nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası
        Teknosa, Bursa'da 6'ncı mağazasını açtı
        Teknosa, Bursa'da 6'ncı mağazasını açtı
        Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi
        Güney Marmara'da organ nakli bekleyen hastaların hayatına dokundular
        Güney Marmara'da organ nakli bekleyen hastaların hayatına dokundular
        Bursa'daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Bursa'daki tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı