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        Türkiye'nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası

        CEM ŞAN - Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen "Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi"ndeki vagon tasarımları, tavan modülü, raf sistemleri, koltuk arkası eğlence sistemi ve aydınlatma sistemleri gibi bileşenlerin üretim ve tasarımları Bursa'daki raylı sistemler firmasında gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:02
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        Türkiye'nin milli elektrikli hızlı trenlerinde Bursa imzası
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        CEM ŞAN - Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ) tarafından hayata geçirilen "Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi"ndeki vagon tasarımları, tavan modülü, raf sistemleri, koltuk arkası eğlence sistemi ve aydınlatma sistemleri gibi bileşenlerin üretim ve tasarımları Bursa'daki raylı sistemler firmasında gerçekleştiriliyor.

        TÜRASAŞ, TÜBİTAK, ASELSAN ve Bursa'daki Canray Ulaşım işbirliğiyle hayata geçirilen "Milli Elektrikli Hızlı Tren Projesi"nin gövde kaynak töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla 8 Şubat'ta TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde yapıldı.

        Yüzde 65 yerlilik oranına ve saatte 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren projesinin önemli paydaşlarından olan Bursa'daki Canray Ulaşım firması, vagon tasarımları, tavan modülü ve raf sistemleri, koltuk arkası eğlence sistemi, aydınlatma sistemleri, kapı ve bölme duvarlarda hayalet ekran teknolojisi gibi kritik bileşenlerin üretim ve tasarım süreçlerinde görev alıyor.

        - "Milli Elektrikli Hızlı Tren'in en büyük üreticilerinden biriyiz"

        Firmanın Genel Müdürü Yasemin Yeşilova, AA muhabirine, Canray Ulaşımın bu yıl 50'nci yaşını kutlayan Yeşilova Grubu'nun en genç üyesi olduğunu söyledi.

        Yeşilova, 2018 yılında kurulan firmada yaklaşık 300 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, "Bir trene veya metroya bindiğinizde gördüğünüz tavan modülleri, yan duvar, çerçeveler, raflar, aydınlatma grubu, tabanı yani bir yolcunun trende deneyim elde ettiği bütün ürün gruplarını alüminyum ve gerektiğinde farklı malzemelerle üreten bir raylı sistemler şirketiyiz." dedi.

        Türkiye’nin yerli ve milli projelerinde de rol aldıklarını ifade eden Yeşilova, şöyle devam etti:

        "Şu anda çok gurur duyduğumuz TÜRASAŞ'ın Milli Elektrikli Hızlı Tren Setleri'nin en büyük üreticilerinden biriyiz. Bu bahsettiğimiz ürün gruplarını ilk defa hızlı trenimizle beraber bizler de deneyimliyoruz. Yüksek hızlı trenimizin tasarımından, bu tasarımın doğrulanmasından ve de çok fazla sayıda kapsamından sorumluyuz. Bu kapsamlar da dediğimiz gibi koltuk, koltuk arkası eğlence ekranları, kapılar, kapıların üzerindeki anons sistemleri, yangın algılama sistemleri, tavanlar, aydınlatma sistemleri yani bir hızlı trene bindiğinizde görecek olduğunuz her türlü ürün, tasarım ekiplerimizin elinden geçerek tasarlanmış ve üretim ekiplerimizin elinden geçerek üretilmiş olacak."

        - "Ürünlerimiz üretim ve montaj aşamasında"

        Bu projede yer aldıkları için çok gururlu ve mutlu olduklarını vurgulayan Yeşilova, 8 Şubat'ta TÜRASAŞ'ın Sakarya'daki fabrikasında gerçekleştirilen ilk kaynak törenine katıldıklarını anımsattı.

        Yeşilova, TÜRASAŞ'ın en büyük partnerlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şu anda da trenimiz ve ürünlerimiz üretim ve montaj aşamasında. En hızlı şekilde yüksek hızlı trenimizi raylarda hep beraber görüyor olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Vagonların gelecek sene itibarıyla raylara ineceğini bildiren Yeşilova, "10 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Bakanlığımızın ilk etapta 2025-2028 yılları arasında 14 hızlı tren seti üretmeyle ilgili planlaması var. Bunun da hepsinde Canray olarak imzamız olacak. Sonraki yıllarda ihtiyaca göre bu tren sayılarının artması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

        - "Avrupa ile Kuzey ve Güney Amerika'ya ihracat yapıyoruz"

        Yeşilova, çok genç bir işletme olmalarına rağmen emin adımlarla ilerlediklerini ve dünyadaki en büyük tren üreticilerine üretim yaptıklarını anlattı.

        Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Yeşilova, şunları kaydetti:

        "Fransa, Almanya, Polonya başta olmak üzere dünyadaki dev metro ve tren üreticileriyle işbirliği halindeyiz. Avrupa kıtasındaki büyük ülkelerin hepsine ihracatımız var. Aynı zamanda Kuzey ve Güney Amerika'ya da ihracat yapıyoruz. İhracatımızı geliştirmek için ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmalara devam ediyoruz. Hızlı büyüyen bir işletmeyiz ve bununla gurur duyuyoruz. Öncelikle bu geldiğimiz noktayı emin bir şekilde korumak birinci hedefimiz."

        Yeşilova, yurt dışında da üretim tesisi açma planlarının olduğunu dile getirerek, "Milli trenlerimizin partneri olarak Türkiye'de muhakkak her zaman var olacağız. Aynı zamanda ihraç ettiğimiz ürünlerimizi de yurt dışındaki müşterilerimize daha yakın olabilmek adına yurt dışı lokasyonlarımızda üretmek gibi stratejik hedeflerimiz var." ifadesini kullandı.

        Yeşilova, çok genç bir işletme olmalarına rağmen emin adımlarla ilerlediklerini ve dünyadaki en büyük tren üreticilerine üretim yaptıklarını belirtti.

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