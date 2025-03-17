Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tartıştığı kiracısını tüfekle öldüren ev sahibi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kiracısını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:33 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tartıştığı kiracısını tüfekle öldüren ev sahibi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
        ABONE OL

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı kiracısını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık Murat Ofluoğlu (42), maktul Cihat Can'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Ofluoğlu, evini nişanlısıyla oturacaklarını söyleyen Cihat Can'a kiraladığını ancak daha sonra komşulardan şikayet gelmesi üzerine dairenin girişine kamera taktığını anlattı.

        Eve çok sayıda kişinin girip çıktığını gördüğünü ve gayrimeşru işlerin yapıldığını öne süren Ofluoğlu, Can'ın eve bir süre gelmemesi üzerine kilidi değiştirdiğini ifade etti.

        Daha sonra Can'ın eve tekrar girdiğini ve ödeme yapmadan oturmaya devam ettiğini iddia eden Ofluoğlu, anahtarı teslim etmesini istediği Can'ın olay günü evinin önüne geldiğini anlattı.

        Can'ın taksiyle geldiğini belirten Ofluoğlu, "Ben anahtarı bırakması için sepeti saldım, mizah yaptı ve 'anahtar yok' dedi. 'Anahtarı vermeyeceksen niye geldin?' dedim. İşler çirkinleşiyordu." diye konuştu.

        Kimseyi öldürmek istemediğini dile getiren Ofluoğlu, kendisine karşı argo kelimeler kullanıldığını ileri sürerek, evde bulunan tüfekle aşağı indiğini, korku ve panikle ateş ettiğini, Can'ın öldüğünü karakolda öğrendiğini sözlerine ekledi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını, haksız tahrik indirimiyle 18 yıla düşürdü.

        Bursa'da 2023'ün haziran ayında Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokağı'nda, Cihat Can (46) ile ev sahibi Murat Ofluoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ofluoğlu tüfekle Can'a ateş etmişti. Ağır yaralanan Can, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, Ofluoğlu ise gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Ofluoğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik

        Benzer Haberler

        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Otomobil, kamyonun altına girdi: 1 ağır yaralı
        Otomobil, kamyonun altına girdi: 1 ağır yaralı
        Bursa'da tarım lisesinin öğrencileri yetiştirdikleri ürünlerle iftar sofral...
        Bursa'da tarım lisesinin öğrencileri yetiştirdikleri ürünlerle iftar sofral...
        Vincin sepetine binip, 26 metre yükseklikte saç tıraşı yaptı
        Vincin sepetine binip, 26 metre yükseklikte saç tıraşı yaptı
        Güneş panelleri ile kendi elektriği üretilen caminin fazla enerjisi satılıy...
        Güneş panelleri ile kendi elektriği üretilen caminin fazla enerjisi satılıy...
        Uludağ'da kar etkili oluyor
        Uludağ'da kar etkili oluyor