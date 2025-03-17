Bursa'da, ahşap dekorasyon imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, ahşap dekorasyon imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alaaddinbey Caddesi'nde ahşap ev, kamelya, çardak üretimi ve satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahşap evlerin alev aldığı yangında, dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, iş yeri çalışanlarıyla güvenlik önlemi almaya çalışan polisler arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbedenin ardından polise mukavemette bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.