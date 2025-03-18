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        Azerbaycanlı gençler Bursa'da "Startech" eğitim programına katıldı

        Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile Azerbaycan Uzay Ajansı (Azercosmos) tarafından, Azerbaycan'dan gelen üniversiteli gençlere yönelik "Startech" eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:37
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        Azerbaycanlı gençler Bursa'da "Startech" eğitim programına katıldı
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        Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile Azerbaycan Uzay Ajansı (Azercosmos) tarafından, Azerbaycan'dan gelen üniversiteli gençlere yönelik "Startech" eğitim programı düzenlendi.

        GUHEM'de gerçekleştirilen eğitim programına, Azerbaycan'da uzay, yapay zeka, havacılık ve mühendislik alanlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri katıldı.

        Uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında, iki gün boyunca teorik ve pratik eğitimlere katılan öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile de bir araya geldi.

        Öğrenciler Bursa'daki eğitimlerinin ardından HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, Türksat, Plan S gibi kurumlarda yerli-milli teknolojileri yerinde inceleme şansı bulacak ve İstanbul'da Bilişim Vadisi, Baykar ile Teknopark İstanbul'u ziyaret edecek.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Avrupa'nın en büyük uzay havacılık eğitim merkezi olarak hayata geçirilen GUHEM'de Azerbaycan'dan gelen öğrencileri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

        Uzay, havacılık ve savunma alanlarında etkin bir alt yapı ile nitelikli insan kaynağı olmayan ülkelerin ilk 10 ekonomi arasında yer almayacağını belirten Şener, "Bu alanlar, aslında özgürlük ve bağımsızlığın teminatı. Bu yüzden bu alanlarda ilerlemek ve teknolojiyi geliştirmek zorundayız. Başlattığımız Startech programı bu anlamda çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        Azerbaycan İstanbul Başkonsolos Vekili Murad Balajayev de Türkiye ve Azerbaycan arasında birçok stratejik alanda işbirliği olduğunu belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan küresel uzay rekabetinin önemli oyuncuları arasında. Söz konusu alanlarda sanayinin inşası ile insan kaynağının da geliştirilmesine önem veriyoruz. Startech programı ile gençlerimiz yeni başarılara imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

        Startech programı kapsamında ilk grup eğitimlerin 5 gün süreceğini aktaran GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da Türkiye ve Azerbaycan'ın geleceği için başarılı gençleri uzayla ilgili alanlara yönlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

        Azercosmos Genel Müdürü İmran Mukhtarov da uzay ekosistemini geliştirmek ve gençleri bu alana yönlendirmek amacıyla birçok etkinliğe öncülük ettiklerini dile getirerek, bu çalışmalar neticesinde son yıllarda Azerbaycan'ın pek çok bilimsel başarı elde ettiğini kaydetti.

        Programa, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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