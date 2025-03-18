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        Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı

        Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:45 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:45
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        Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı
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        Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Pablo Martin Batalla'dan boşalan teknik direktörlük görevine Adem Çağlayan'ın getirildiğini duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

        Çağlayan için düzenlenen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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