Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile anlaştı

Çağlayan için düzenlenen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de hazır bulundu.

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz."

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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