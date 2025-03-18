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        Bursa'da şehitlikler ziyaret edildi, "Devlet Övünç Madalyası Tevcih" töreni düzenlendi

        Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi, şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:08 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:08
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        Bursa'da şehitlikler ziyaret edildi, "Devlet Övünç Madalyası Tevcih" töreni düzenlendi
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        Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi, şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildi

        Programlar kapsamında Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki heyet Hamitler Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Erol Ayyıldız tarafından şehitlerin mezarına karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

        Ardından Pınarbaşı Şehitliği'ni de ziyaret eden Vali Ayyıldız ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bırakarak dualar etti. Ayyıldız, şehitlik defterini imzaladı.

        Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden törende Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Taze Fidanlar Çanakkale" adlı gösterimi gerçekleştirildi.

        Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi Müdürü Arif Gök, Çanakkale'nin bir destan olduğunu ve tarihten silinmek istenen bir milletin birçok zorluk ve imkansızlıkla mücadele verdiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin mesajının okunmasının ardından şehit ailelerine ve gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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