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        Mudanya'da Çanakkale şehitleri anıldı

        Mudanya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:26
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        Mudanya'da Çanakkale şehitleri anıldı
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        Mudanya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Belediye Başkanı Deniz Dalgıç çelenk sundu.

        Protokol üyeleri daha sonra Şehit Şükrü Çavuş Anıtı'na karanfil bırakarak, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti ve dua etti.

        Anma etkinlikleri, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

        Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı programa, Kaymakam Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, SG Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından Kaymakam Ayhan Terzi günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

        Çanakkale ruhunu anlatan video gösteriminin ardından, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

        Etkinlikler kapsamında Mudanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı TCSG-25 Gemisi ziyarete açıldı.

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        Galeri
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