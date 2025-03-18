İnegöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı düzenlendi

Konferansta, Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fevzi Başaran, Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihi önemi ve bu destanın milletin birlik ve beraberliğindeki rolünü anlattı.

İnegöl Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından adliyede konferans salonunda gerçekleşen programa, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler de katıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

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