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        İnegöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı düzenlendi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:29
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        İnegöl'de 18 Mart Çanakkale Zaferi Konferansı düzenlendi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla konferans düzenlendi.

        İnegöl Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından adliyede konferans salonunda gerçekleşen programa, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler de katıldı.

        Konferansta, Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fevzi Başaran, Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihi önemi ve bu destanın milletin birlik ve beraberliğindeki rolünü anlattı.

        Konferansın sonunda, şehitler için dualar edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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