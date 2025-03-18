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        Bursa deniz otobüslerinin yarınki 10 seferi iptal edildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 10 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:14
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        Bursa deniz otobüslerinin yarınki 10 seferi iptal edildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin yarınki 10 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre saat 07.00 ve 9.30'daki 3 farklı Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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