Bursa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Nihat Y. (53) idaresindeki 42 RR 518 plakalı traktör, Muratbey Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Nihat Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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