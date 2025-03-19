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        Bursa'da "Gazze'ye destek konvoyu" oluşturuldu

        Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla konvoy oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:44 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:50
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        Bursa'da "Gazze'ye destek konvoyu" oluşturuldu
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        Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla konvoy oluşturuldu.

        Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Gazze Dayanışma Platformu ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince düzenlenen "Gazze için araç konvoyu"na katılmak isteyenler, Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) buluştu.

        Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir içinde konvoy düzenledi.

        Konvoy öncesinde açıklamalarda bulunan İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırdığını ve Müslüman kanını döktüğünü söyledi.

        Gazze'de soykırım yapıldığını dile getiren Kaptan, şunları kaydetti:

        "O topraklar asla Müslüman'sız kalmayacak. Rabb'im sabırlı vaktini bekliyor. Allah'ın izniyle zafer gelecek. Suriye'de bir anda 60 yıllık Esed devri bitti. İnşallah bunlar da sonunu hazırlıyor. Bizlerin uyanık olup dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Artık mezhebimiz, cemaatimiz değil tek davamız var. Hani diyoruz ya 'Gazze için bir şey yapamıyoruz.' aslında bunlar fırsat, sokaklara ineceksek bugün ineceğiz. Eğer meydanları doldurmamız gerekiyorsa bugün dolduracağız ki Allah bizi bu sınavdan zaferle çıkarsın."

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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