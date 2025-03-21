Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

        Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen vergi kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 08:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen vergi kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sahte fişler düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiği, bu akaryakıt fişlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak gösterilip bu yöntemle ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açıldığı tespit edildi.

        Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Zanlılardan H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T'ye (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Gözaltılara karşı gösteriler
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Öğretmen açığa alındı! Otizmli çocukta 54 morluk!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        Eğitim Bakanlığının kapatılması için imza attı
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Feci ölüm! Besihanede yem karma makinesine sıkıştı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"

        Benzer Haberler

        Evine giderken, otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı
        Evine giderken, otomobilden açılan ateşle bacağından yaralandı
        BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil'i konuk etti
        BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil'i konuk etti
        Bursa'da çoğunluğu kimliksiz ve kaçak olan göçmenlere yer temin edip çalışt...
        Bursa'da çoğunluğu kimliksiz ve kaçak olan göçmenlere yer temin edip çalışt...
        Çatı katında çıkan yangın enerji nakil hattına sıçradı ; 1 kişi dumandan et...
        Çatı katında çıkan yangın enerji nakil hattına sıçradı ; 1 kişi dumandan et...
        Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Şarkıcı Aydilge'den Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'e ziyaret
        Şarkıcı Aydilge'den Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'e ziyaret