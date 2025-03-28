Bursa'da otomobilin durakta bekleyenlere çarptığı kazada yaralananlardan biri öldü
Bursa'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada, yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada, yaralananlardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde dün otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı yaralanan 6 kişiden ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Mesut Cambaz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
A.K. yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, dün kontrolden çıkıp durakta otobüs bekleyenlere çarpmış, yaralanan 6 kişi çevredeki çeşitli hastanelerde tedaviye alınmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.