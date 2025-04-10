Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
        ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Geçen yıl temmuz ayında tartıştığı arkadaşı Berk Ü. (34) tarafından bıçaklanan Bayram Apaydın'ın (36) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay yerini çevreleyen kamera kaydı görüntülerinde inceleme yapıldığı, bunun neticesinde olayı gerçekleştirenin Berk Ü, olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        Berk Ü'nün şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, Bayram Apaydın'ı çocukluğundan beri tanıdığını, 11 Temmuz 2024 günü Apaydın'ın kendisine sosyal medyadan mesaj gönderdiğini, sonrasında kendisiyle telefon üzerinden irtibat kurarak buluştuklarını belirttiği kaydedildi.

        Buluşmada Berk Ü'nün, Bayram Apaydın'ın kendisine uyuşturucu madde temin edebileceğini söylediğini, kabul etmemesi üzerine kendisine ekmek bıçağı çekerek para istediğini, para vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını, kendisinin elinden bu bıçağı alarak bıçağı birkaç kez sapladığını dile getirdiği iddianamede yer aldı.

        İddianamede, Berk Ü'nün kendisinin de olay nedeniyle yaralandığı iddiası yönünden aldırılan doktor raporunda vücudunda darp ve cebir izine rastlanılmadığının tespit edildiği, suçta kullanılan bıçağın da kendisine ait olmadığı iddiası yönünden ise alınan beyanının ekspertiz raporuyla örtüşmediği vurgulandı.

        Bu cihetle sanığın, ölen ile aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde eylemin müteveffaya ait bıçakla gerçekleştirildiği şeklindeki beyanına itibar edilmemesinin gerektiği iddianamede kaydedildi.

        Cumhuriyet savcısı sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Geçen yıl temmuz ayında Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Bayram Apaydın'ı bıçaklanmış halde bulmuştu. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Apaydın, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berk Ü, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        Trump'tan "Kimsenin bilmediği silahlarımız var" tehdidi
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Trafik neden bazı ülkelerde ters yönde akar?
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Bursa'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
        Bursa'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında
        Bursa'da sıvılaşma alanlarını tespit eden akademisyenler deprem risk harita...
        Bursa'da sıvılaşma alanlarını tespit eden akademisyenler deprem risk harita...
        Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Arkadaşını boğazını keserek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
        BUÜ'nün 325 projesi geçen yıl TÜBİTAK'tan destek aldı
        BUÜ'nün 325 projesi geçen yıl TÜBİTAK'tan destek aldı
        Bursa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Bursa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Bursa'da "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu sahnelendi