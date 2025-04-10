Bursa'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Geçen yıl temmuz ayında tartıştığı arkadaşı Berk Ü. (34) tarafından bıçaklanan Bayram Apaydın'ın (36) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay yerini çevreleyen kamera kaydı görüntülerinde inceleme yapıldığı, bunun neticesinde olayı gerçekleştirenin Berk Ü, olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Berk Ü'nün şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde, Bayram Apaydın'ı çocukluğundan beri tanıdığını, 11 Temmuz 2024 günü Apaydın'ın kendisine sosyal medyadan mesaj gönderdiğini, sonrasında kendisiyle telefon üzerinden irtibat kurarak buluştuklarını belirttiği kaydedildi.

Buluşmada Berk Ü'nün, Bayram Apaydın'ın kendisine uyuşturucu madde temin edebileceğini söylediğini, kabul etmemesi üzerine kendisine ekmek bıçağı çekerek para istediğini, para vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını, kendisinin elinden bu bıçağı alarak bıçağı birkaç kez sapladığını dile getirdiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, Berk Ü'nün kendisinin de olay nedeniyle yaralandığı iddiası yönünden aldırılan doktor raporunda vücudunda darp ve cebir izine rastlanılmadığının tespit edildiği, suçta kullanılan bıçağın da kendisine ait olmadığı iddiası yönünden ise alınan beyanının ekspertiz raporuyla örtüşmediği vurgulandı.

Bu cihetle sanığın, ölen ile aralarında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde eylemin müteveffaya ait bıçakla gerçekleştirildiği şeklindeki beyanına itibar edilmemesinin gerektiği iddianamede kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Geçen yıl temmuz ayında Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Bayram Apaydın'ı bıçaklanmış halde bulmuştu. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Apaydın, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berk Ü, tutuklanmıştı.