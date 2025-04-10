TİM Başkanı Gültepe, Bursa'da ihracatçılarla buluştu:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "ABD önemsediğimiz, çok fazla ticaret heyetleri yapmaya çalıştığımız bir pazar. ABD'nin potansiyeline göre Türkiye'nin aldığı pay çok fazla değil. Toplam 32-33 milyar dolar civarında karşılıklı denk bir ticaret hacmi var." dedi.

Gültepe, Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde (UİB) düzenlenen "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları" toplantısında, Türkiye'yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin geçen yılı yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolar ihracat rakamıyla tamamladığını hatırlatan Gültepe, 2025 yılı ihracat hedefinin ise 280 milyar dolar olduğunu aktardı.

Gültepe, Türkiye'nin 2028'deki hedefinin 375 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar da hizmet ihracatı olduğuna değinerek, "Toplamda 2028 yılında 575 milyar dolar gibi bir ihracat hedefi var. Bu ihracata ulaşabilmek için 2025 dahil yüzde en az 7 oranında artış sağlamamız lazım." dedi.

Türkiye'nin ocak ayı ihracatında yüzde 5,8 artış, şubat ayı ihracatında yüzde 1,8 azalış ve mart ayı ihracatında yüzde 3,2 artış yaşandığını hatırlatan Gültepe, şöyle konuştu:

"Toplamda yüzde 2,5'e yakın bir artış. Dördüncü aya giriyoruz. Yüzde 2,5 artışla 280 milyar doları yakalayamayız. En az yüzde 7 ama Türk ihracatçısı yani biz Türkiye'yi gerçekten önümüzdeki dönemlerde çok farklı noktalara getirmek istiyorsak en az yüzde 10'un üzerinde büyümemiz lazım. Onun stratejilerini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Son 1,5 yıl içinde özellikle Türkiye'de maliyet sistemindeki bozulmalar bizim daha hızlı büyümemizi, daha hızlı koşmamızı yavaşlattı. Yüzde 2-3 oranındaki artışlarla 375 milyar dolar yakalamak zor. Bozulan maliyet sisteminin toparlanması lazım." - "Türk savunma sanayi herkesi gururlandırıyor" Gültepe, her ay farklı bir sektörün öncülük ederek ihracatta artış sağladığını aktararak, bu ihracat artışının tabana yayılması gerektiğini vurguladı. Türk savunma sanayinin son dönemlerde herkesi gururlanacak çok büyük işler başardığını vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti: "Otomotiv sektörü şubatta eksiydi, martta yüzde 9'a yakın bir artış sağladı. Gıda sektörümüz genelde artı yazıyor. Özellikle hububat sektörü çok daha fazla artı yazan sektörlerin içinde. Savunma sanayi 500 milyon, otomotiv sanayi 300 milyon, 80 milyon da hububattan geliyor. Toplamda 880 milyon ve yüzde 3,2 bir artış yaşandı martta."

- "ABD ile ihracatın 100 milyar dolara çıkma potansiyeli var" Mustafa Gültepe, TİM ve birlikler olarak ihracatın yukarı çıkması noktasında hem sektörel bazlı hem de karma olarak ticaret heyetleri düzenlendiğini bildirdi. Mayıs ayında sadece 5-6 adet TİM ticaret heyetinin olduğuna değinen Gültepe, şöyle devam etti: "Özellikle sektörel ticaret heyetleriyle çok daha fazla sektörümüzün ihracatını artırma noktasındaki çalışmalara devam ediyoruz. Başka da çare gözükmüyor. Özellikle son bir haftadan beri dünyanın farklı bir şekilde yeniden getirdiği ekonomik yaklaşımların, değişecek olan yeni ekonomik modellerle ve çalışma sistemiyle beraber bizlerin de yeniden strateji belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Her sabah kalktığınızda gördüğünüz korumacı politikalarla ülke ekonomileri, ülkeleri koruma noktalarında yapılan çalışma var. ABD önemsediğimiz, çok fazla ticaret heyetleri yapmaya çalıştığımız bir pazar. ABD'nin potansiyeline göre Türkiye'nin aldığı pay çok fazla değil. Toplam 32-33 milyar dolar civarında karşılıklı denk bir ticaret hacmi var. Bunu 100 milyar dolara çok rahat bir şekilde çıkarma potansiyelimiz var ama onun için Türkiye'de rekabetçilik konusundaki düzleme gelmesi lazım. Hiç kimsenin pahalı bir ülkeden gelip satın alma yapma potansiyeli yok."

Gültepe, konuşmasının devamında TİM olarak yaptıkları projeleri ve çalışmaları anlattı. - "Ülkemizin dünya ticaretinde daha güçlü konuma ulaşacağına inanıyorum" UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik de küresel talep daralması, AB ekonomilerindeki durgunluk, yüksek enflasyon ve maliyet artışları sonucu rekabetçiliğin azalması, bölgesel savaşların ihracat siparişlerini zayıflatması gibi bir dizi sorunun ihracat yapmayı zorlaştırdığını dile getirdi. Karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak, ihracatı daha ileri seviyelere taşımak adına işbirliğinin artırılması ve ortak akılla hareket ederek süreçlerin daha etkin hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları dile getirdi: "Bölgesel ve sektörel bazda karşılaşılan sorunları ele almak ve bu doğrultuda yenilikçi stratejiler geliştirmek, ihracat potansiyelimizi daha da artıracaktır. Küresel ticaretin giderek daha karmaşık hale geldiği günümüzde, ihracatçılarımızın sürdürülebilir başarı elde edebilmesi için işbirliği ve dayanışma hayati önem taşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin destekleriyle, ülkemizin ihracat potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımıza azimle devam edeceğiz. Aynı zamanda, ihracatçılarımızın emeği ve azmi sayesinde ülkemizin dünya ticaretinde daha güçlü bir konuma ulaşacağına inanıyorum."