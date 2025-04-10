Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı Bursa ve çevre illerde kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı Bursa ve çevre illerde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Bursa'da İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, kutlama törenleri kapsamında Heykel Semti'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Zaimoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

- Çanakkale

Çanakkale'deki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karaduman, Çanakkale Polis Emeklileri Derneği Başkanı Adem Sırlan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Gökhan Uz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, polis ve jandarma teşkilatı çalışanları da katıldı.

Emniyet Müdürü Kurt, tören sonrası personelin günlerini kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Aydın Ayhan ile beraberindekileri makamında kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Bitirik, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

"Güvenli Şehir Eskişehir" sloganıyla yürütülen çalışmalarda, kentin yurdun en güvenli illerinin başında gelmesinde kolluk kuvvetlerinin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Aksoy, "Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde, özellikle de ilimizde görev yapan tüm polislerimizin Polis Haftası’nı canı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

- Bilecik

Bilecik'te de kutlama programı ve "Polis-halk yürüyüşü" programları gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından polisler, birbirlerini kutladı ve fotoğraf çektirdi.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bugün burada, sadece bir yıl dönümünü değil, vatan sevgisinin, fedakarlığın, sadakatin ve sarsılmaz görev bilincinin 180 yıllık onur ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.