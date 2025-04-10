Bursa'da lise öğrencileri asılsız ihbarla çağırdıkları polis memurlarını davulla karşıladı

Bursa'da lise öğrencileri Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla asılsız ihbarda bulunarak çağırdıkları polislere sürpriz karşılama yaptı.

Nursel Çağlar Anadolu Lisesi öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulundu.

İhbar üzerine okula gelen motosikletli polis timleri, öğrenciler tarafından davulla karşılandı, çiçek takdim edildi.

Ardından polisler için okulun müzik grubu "N-ÇAL" şarkılarını seslendirdi.

Burada öğrencilerle ve öğretmenler sohbet eden polisler, öğrencilerin mesleğe dair sorularını yanıtladı.

Okul müdürü Hayrullah Duman da polis memurlarının haftasını kutladı.

Türkiye için her zaman canla başla çalışan polis ekiplerinin ayaklarına taş değmemesini temenni ettiklerini belirten Duman, kendi canlarını hiçe sayıp ülkenin güvenliğini ve huzurunu sağladıkları için polislere minnet duyduklarını dile getirdi.

Polis ekipleri, okuldan alkışlar eşliğinde uğurlandı.