Bursa'da "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" oyunu sahnelendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" oyunu sahnelendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" oyunu sahnelendi.
"Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Tayyare Kültür Merkezi'nde "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" oyunu seyirciyle buluştu.
Dario Fo'nun yazdığı, Füsun Demirel'in Türkçe'ye çevirdiği, Mehmet Atay'ın yönettiği oyuna, seyirciler yoğun ilgi gösterdi.
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