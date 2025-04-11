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        Bursa ilk çeyrekte Türkiye'nin ihracatına 4 milyar dolardan fazla katkı verdi

        CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv ve tekstil üretim merkezlerinden Bursa, ülkenin ilk çeyrekteki toplam ihracatına 4 milyar 133 milyon 552 bin dolarlık katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:13
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        Bursa ilk çeyrekte Türkiye'nin ihracatına 4 milyar dolardan fazla katkı verdi
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        CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv ve tekstil üretim merkezlerinden Bursa, ülkenin ilk çeyrekteki toplam ihracatına 4 milyar 133 milyon 552 bin dolarlık katkı sağladı.

        AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, önemli sanayi şehirlerinden Bursa'nın ocak-mart dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 arttı.

        Kentten ilk çeyrekte 168 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye 4 milyar 133 milyon 552 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        - Bursa'nın ihracatında otomotiv sektörü başı çekiyor

        OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin yılın ilk çeyreğindeki ihracatı, 2 milyar 29 milyon 159 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 817 milyon 477 bin dolar dış satımın gerçekleştirildiği ilin otomotiv ihracatında yüzde 11,6 artış görüldü.

        Bursa'nın dış satımında ikinci sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü temsilcileri ise ilk çeyrekte 373 milyon 644 bin dolar ihracat rakamına ulaştı.

        Listenin üçüncü sırasındaki tekstil ve ham maddeleri sektörünün 3 aylık ihracatı ise 317 milyon 487 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Bursa'nın ilk çeyrekteki ihracatına diğer sektörlerden makine ve aksamlarında 276 milyon 683 bin, kimyevi maddeler ve mamullerinde 214 milyon 187 bin, çelikte 193 milyon 399 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 192 milyon 410 bin, demir ve demir dışı metallerde 149 milyon 909 bin ve iklimlendirme sanayinde 134 milyon 371 bin dolarlık katkıda bulunuldu.

        Çimento, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, elektrik ve elektronik, gemi yat ve hizmetleri, halı, yaş meyve ve sebze sektörleri başta olmak üzere 15 sektördeki Bursa'nın toplam ihracatı ise 251 milyon 707 bin dolar oldu.

        - Bursa'nın Fransa'ya ihracatı yüzde 48,5 arttı

        Bursa'dan en fazla ihracat, 582 milyon 208 bin dolarla önemli pazarlardan Almanya'ya yapıldı.

        İkinci sıradaki Fransa'ya dış satım ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5'lik artışla 376 milyon 665 bin dolardan 559 milyon 303 bin dolara çıktı.

        Geçen yılın ilk çeyreğinde 244 milyon 818 bin dolar ihracatın yapıldığı İspanya'ya bu senenin aynı döneminde dış satım yüzde 31,9 artışla 322 milyon 868 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Aynı süreçte İtalya'ya 321 milyon 468 bin dolar dış satıma imza atan Bursalı sanayiciler, 226 milyon 509 bin dolarlık ürün sattıkları Romanya'ya ihracatını geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 14,2 artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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