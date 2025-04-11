Savaşın çocuklara etkisini alüminyumdan yaptıkları 140 kilogramlık tabloyla anlattılar

MUSTAFA YILMAZ - Bursalı metal atölyesi bulunan sanatçı Rıdvan Sevim ile Hollanda'da yaşayan endüstri mühendisi Ahsen Eren, savaşların çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini alüminyum döküm tekniğiyle 140 kilogramlık "Kayıp Masumiyet" tablosuyla anlattı.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atölyesinde ekibiyle metalden tasarımlar yapan Sevim, "Kadının Gücü", "Atatürk", "Boğa", "Aslan" ve "Allı Turna" ile Bursaspor'un Arjantinli futbolcusu ve eski antrenörü Pablo Martin Batalla'yı konu alan sosyal içerikli heykelleriyle de biliniyor.

Yaşadığı Hollanda'dan bir süreliğine Türkiye'ye gelen endüstri mühendisi Ahsen Eren'in, Sevim'in atölyesinde staj yapma isteği üzerine başlayan işbirliği, savaşların ortasında kalan çocukları anlatan eser oluşturma fikrine dönüştü. Eren'in savaştan olumsuz etkilenen çocukların enkaz altında kalan suratlarının tasvir edildiği tasarımının beğenilmesiyle üretim aşamasına geçildi.

Çocuk oyuncakları ve ayakkabılarının da betimlendiği eserin önce 3 boyutlu dijital örneği çıkarılıp, strafordan şekillendirildi. Daha sonra kalıplaştırılan toprağa eriyik alüminyumun dökülmesiyle gelinen son aşamada, tabloya yine metalden hazırlanan "Bize bırakacağınız dünya bu mu?" yazısı eklendi.

Sevim tarafından yaklaşık 3 ayda hazırlanan 140 kilogram ağırlığa, 120'ye 70 santimetre boyutlara sahip tablonun, dünyanın çeşitli yerlerindeki sanat atölyelerinde ve savaş karşıtı bazı kurum ve kuruluşların öncülüğünde büyük şehirlerin ünlü meydanlarında sergilenmesi planlanıyor. - "Savaşlar en masumumuz olan çocukları etkiliyor" Sanatçı Sevim, AA muhabirine, bir süredir savaşların çocuklara yaşattıklarıyla ilgili duygusunu ifade etmek istediğini söyledi. Ahsen Eren ile tanıştığında bu konuda bir tasarım yapabileceğini umduğunu aktaran Sevim, tasarımı görünce hemen hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Rıdvan Sevim, farklı coğrafyalardaki savaşlarda çocukların yaşadıklarının korkunç ve acı verici olduğunun altını çizerek, "Günümüzde hala insanlık savaşlardan dersini almamış gibi görünüyor. Dünyanın farklı yerlerinde savaşlar oluyor, insanlar hala bu dünyayı paylaşamıyor. Tüm bu savaşlardan da en çok, en masumumuz olan çocuklar etkileniyor." dedi.