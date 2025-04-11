Bursa'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliğiyle "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar hem kadınların güçlendirilmesi, hem ailenin sağlıklı ve huzurlu bir yapıda gelişmesi için adeta reform niteliğinde adımların atıldığını vurguladı.

Günümüzün sorunlarından birinin genç nüfusun giderek azalması olduğunu anlatan Gözgeç, şöyle konuştu:

"Tüm dünya artık bu soruna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bunun da yolu yine aileyi güçlendirmekten ve aile yapısını sağlamlaştırmaktan geçiyor. Biliyoruz ki sağlıklı bir ailede yetişen çocuk, şiddet göstermez, kötü alışkanlıklara düşmez. Aslında hem bağımlılıkla hem de suçla mücadelenin en önemli kaynağı aileyi güçlendirmekten geçiyor."

Yılmaz, "Aile Yılı" kapsamında çeşitli hizmet ve projeler yürüttüklerini aktararak, "Aile Akademisi" ile bütüncül bir eğitim sistemi, yeni evlenecek çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti, 500 çiftin düğününü gerçekleştirme ve çeşitli koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik edici hizmet ve faaliyetlerin hayata geçirileceğini bildirdi.

"Bu işlere yenilerini katmak, birbirimizden öğrenerek çalışmalarımızın alanını ve kapsamını genişletmek bizler için çok kıymetli. Düzenlediğimiz eğitimler, seminerler, kampanyalar ve projeler ortak sermayemiz. Düzenlediğimiz çalıştayın gerçekleştireceğimiz çalışmalara rehberlik edeceğini düşünüyoruz."

Yıldırım Belediyesi olarak kadınlar için birçok çalışmaya imza attıklarını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ise Cumhurbaşkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonuyla hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın aile yapısını koruma ve güçlendirme noktasındaki kararlılığın somut bir göstergesi olduğunu aktardı.

Bakanlık kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra Bursa İl Müdürlüğü olarak birçok projenin hayata geçirildiğini ifade eden Uysal, "Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek amacıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile işbirliğini hayata geçirerek '2025 Aile Yılı' indirim anlaşmalarını devreye aldık." dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da bu çalıştayın sadece bir akademik buluşma değil, aynı zamanda topluma doğrudan dokunan bir hizmet olduğunu söyledi.

Çalıştaya AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile diğer ilgililer davetli katıldı.