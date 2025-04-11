Bursalı öğrenciler satrançta bölge şampiyonu oldu

Okul Sporları Satranç Bölge Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil eden İnegöl Bakyapı Hacı Ali Güngör Ortaokulu, şampiyon oldu.

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