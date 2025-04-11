Bursalı öğrenciler satrançta bölge şampiyonu oldu
Okul Sporları Satranç Bölge Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil eden İnegöl Bakyapı Hacı Ali Güngör Ortaokulu, şampiyon oldu.
Okul Sporları Satranç Bölge Şampiyonası'nda Bursa'yı temsil eden İnegöl Bakyapı Hacı Ali Güngör Ortaokulu, şampiyon oldu.
Balıkesir'de 7-11 Nisan'da düzenlenen turnuvada Balıkesir, Kırklareli, Edirne, Manisa, Çanakkale, Yalova, Antalya ve Kütahya illerinin şampiyon okulları karşı karşıya geldi.
İnegöl Bakyapı Hacı Ali Güngör Ortaokulu, turnuvayı namağlup tamamlayıp, bölge şampiyonluğunu elde etti.
Öğrenciler Ertuğrul Cengiz, Zeynep Sönmez, Serdar Kağan Sevinç, Ali Aras Metinbaş, Zeynep Çınartaş ve Batu Kuzgunkaya, 3-7 Mayıs'ta Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak.
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