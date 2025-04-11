Bursa'da 44 öğrenci Çanakkale'yi ziyaret etti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde eğitim gören 44 lise öğrencisi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "110. Yılında 110 Bin Gençle: Bir Destandır Çanakkale Projesi" kapsamında Çanakkale'yi gezdi.

Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemine dikkati çekmek, şehitleri anmak ve onların hatıralarını yaşatmak amacıyla düzenlenen geziye Orhaneli Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 44 öğrenci ve 2 öğretmen katıldı.

Öğrenciler, rehberler eşliğinde Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Heykeli, Şahindere Şehitliği, Zafer Anıtı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlısırt, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Çanakkale Merkez Aynalı Çarşı'yı ziyaret etti.