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        Bursa'daki operasyonlarda 4 şüpheli ile 3 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 şüpheli ve 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:11
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        Bursa'daki operasyonlarda 4 şüpheli ile 3 firari hükümlü yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 şüpheli ve 3 firari hükümlü yakalandı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, suçların önlenmesi, suçluların yakalanması ve aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.H'nin Soğukkuyu Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurduğu ve satışının yaptığı bilgisine ulaştı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, F.H'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 265 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, kaçak alkol, sahte içki yapımı ve satışı yaptığı şüphesiyle Kemerçeşme Mahallesi'nde 1 zanlı gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda, 22 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 520 alkol kiti ele geçirildi.

        Merinos Polis Merkezi Amirliğince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Soğanlı Mahallesi'nde yakalanan Ş.A'nın üzerinden 40 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

        Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliğince uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 22 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

        - 3 firari hükümlü yakalandı

        Merinos Polis Merkezi Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, fuhuş için yer temini, zorlama ve hükümlünün kaçması suçlarından 10 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile aranan firari hükümlü S.K. yakalandı.

        Emek Polis Merkezi Amirliğince yapılan operasyonlarda ise 5 ayrı suçtan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ç.G. ile taksirle öldürme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Ş.K. yakalandı.

        Firari hükümlüler ve şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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