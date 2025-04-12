Bursa'daki operasyonlarda 4 şüpheli ile 3 firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 şüpheli ve 3 firari hükümlü yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, suçların önlenmesi, suçluların yakalanması ve aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, F.H'nin Soğukkuyu Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurduğu ve satışının yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, F.H'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 265 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, kaçak alkol, sahte içki yapımı ve satışı yaptığı şüphesiyle Kemerçeşme Mahallesi'nde 1 zanlı gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda, 22 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 520 alkol kiti ele geçirildi.

Merinos Polis Merkezi Amirliğince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Soğanlı Mahallesi'nde yakalanan Ş.A'nın üzerinden 40 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.