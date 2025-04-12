Bursaspor taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, kentin bazı noktalarında devam ediyor.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'da taraftarlar kutlama yapıyor.

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